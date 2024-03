Final Fantasy XVI présente sa deuxième extension

Le suivi des'achèvera le 18 avril, date du lancement de « La Complainte du Ressac » (19,99€), le deuxième et dernier DLC qui comme promis mettra en avant le Primordial Leviathan avec un contenu plus copieux intégrant une nouvelle région, ce qui faut de nouvelles quêtes et même un épilogue bonus pour ceux qui auront torché les deux extensions. Nous aurons même droit à un mode Arène, pas bien original mais l'occasion de briller dans les classements en ligne et pour les plus courageux de débloquer un boss secret.Le même jour débarquera la MAJ 1.30 pour tous avec rééquilibrage & correctifs, des slots pour nos builds favoris et une hausse du Level Max. La version PC quant à elle continue de mûrir dans l'ombre, encore un bon moment dans l'étape d'optimisation & debug, et sortira quoi qu'il arrive en version standard et Complete (la deuxième intégrant les deux DLC).