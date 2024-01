Prince of Persia : The Lost Crown a lui aussi ses petites idées pour l'accessibilité

Encore du, cette fois pour parler accessibilité au travers d'une vidéo pleine de bonnes intentions où l'on retrouve les options habituelles (taille du texte, aide à la visée…), la possibilité de nerfer la puissance ennemie ou encore quelques facilités pour les phases de plates-formes.Plus intéressant et pour le coup, pour tous, une option pour activer quand on le souhaite le fil rouge afin d'éviter de tourner bêtement en rond, mais aussi une sorte de print-screen automatique où il sera possible de visualiser depuis la map à quoi ressemble exactement telle ou telle salle. Idéal quand on cherche à se servir d'un nouveau pouvoir acquis afin de débloquer tous les secrets du jeu.Dans 6 jours, les intéressés pourront toucher à la démo jouable, tandis que le jeu complet sortira une semaine après (le 18 janvier) sur tous les supports.