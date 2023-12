Granblue Fantasy ReLink : le casting du lancement + deux autres persos annoncés en MAJ gratuite

Retour sur la dernière apparition delors du « Granblue Fantasy FES » du week-end, avec comme vous le savez déjà l'arrivée d'une démo jouable le mois prochain uniquement sur les deux supports PlayStation, mais pas que.Le show a également permis de repartir avec deux petits trailers, l'un consacré aux boss, l'autre au Main Theme, ainsi qu'une confirmation que cette adaptation RPG de la licence Cygames proposera 19 personnages jouables, et même 21 en comptant l'arrivée en avril 2024 de Seofon et Tweyen (gratuitement).Un nouveau showcase aura lieu le 11 janvier (pour correspondre à l'arrivée de la démo ?) et le jeu complet est lui toujours prévu le 1er février 2024, sur les machines précitées ainsi que sur PC via Steam.