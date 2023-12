Atlus donne des détails sur Metaphor : ReFantazio

Peu de temps après la bande-annonce surprise durant les Game Awards (enfin, Geoff l'avait annoncé avant),nous revient déjà avec une présentation spéciale offerte par les trois têtes pensantes de cette nouvelle licence signée Atlus, attendue pour fin 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (aussi sur PS4, oui même dans un an).L'équipe commence par évoquer son scénario assez original où, dans sa quête pour sauver son ami d'enfance (un prince, carrément), le protagoniste va faire une sorte de « jeu du trône » où n'importe qui dans le monde peut devenir roi, la seule condition étant de nouer une alliance avec chacun des représentants des huit grandes tribus du continent. Pas fastoche de base, encore moins pour notre espèce de héros issu d'un peuple déjà réprimé de base par l'état religieux.On nous évoque ensuite l'aspect social où il faudra là encore gérer son temps libre et un calendrier global, juste que contrairement à, le voyage ira au-delà du bahut et de la ville alentours, ce qui donnera l'occasion aux développeurs de mettre en avant un fait qu'on a tendance à mettre de côté dans les RPG aussi bien occidentaux que japonais : quand on voyage et on s'amuse à faire des mini-jeux, le scénario et ses enjeux ne se figent pas soudainement.Enfin, outre la magie façon « Archétypes » sur lequel nous reviendrons bientôt avec ses possibilités de fusions & co, Atlus explique que le jeu mélangera bien action-RPG et combats au tour-par-tour, mais de manière très simple à comprendre : les ennemis faibles se déboîtent en temps réel, les autres « à l'ancienne ».