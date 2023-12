Cyberpunk 2077 : le trailer de la MAJ 2.1

Aujourd'hui sort à la fois l'édition Ultimate en boîte deet la nouvelle MAJ 2.1 dont un trailer nous est proposé pour faire le point sur les nouveautés inattendues, dans le sens où l'on pensait le suivi achevé : le système de métro, la radio portable en mode piéton, la possibilité de refaire les courses de voitures, des lieux de rencontre pour les romances, quelques correctifs sur les combats de boss, de nouvelles occasions de course-poursuites et des ajouts de possibilités en moto.Le point final (normalement) d'un titre qui a largement sauvé l'honneur pour atteindre aujourd'hui les 25 millions de ventes (et 4,3 millions pour son extension), et la possibilité de gratter davantage d'ici le 2 entre les promotions, les retardataires, et on imagine déjà une remise en avant à la sortie d'une adaptation Live de l'univers (film ou série TV, on ne sait pas pour l'instant).