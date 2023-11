Tintin Reporter est disponible... et les développeurs publient un communiqué d'excuses

Microids sort aujourd'hui, nouvelle adaptation après bien des années, et même si cet article sert de base à diffuser le trailer de lancement, attardons nous plutôt sur une petite problématique. Et même plusieurs.Car déjà apprenez que le jeu, même en boîte, imposera une connexion obligatoire une MAJ de 20Go (le jeu ne se lancera pas sans), et même avec ça, les retours des intéressés font état d'une véritable catastrophe technique au niveau des bugs aussi bien visuels que dans les scripts et le gameplay, au point d'avoir obligé le développeur a publié en urgence un communiqué d'excuse, où l'équipe annonce s'atteler à publier des correctifs aussi vite que possible. Voilà voilà...