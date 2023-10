4 persos de plus pour Tekken 8 (30 au total)

Cela faisait quelques semaines quen'avait pas fait l'actualité et il était donc temps pour Bandai Namco de se rattraper avec un simple trailer confirmant d'un seul coup 4 nouveaux personnages au casting (Zafina, Lee Chaolan, Alisa et Devil Jin) tout en montrant un peu Panda.30 personnages sont désormais prêts à entrer sur le ring mais ce n'est pas fini : deux autres (peut-être les derniers) seront dévoilés sous peu, respectivement le 2 et 12 novembre.