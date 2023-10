Nouveau trailer pour Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon + report de la version Switch

Microids nous revient avec cette fois une nouvelle bande-annonce de « gameplay » pour, bien qu'il faudra se contenter de bien peu de séquences de jeu à quelques jours du lancement.A ce sujet, l'éditeur précise ses plans et il va falloir suivre.- Lancement du jeu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et PlayStation 4.- Pas de version boîte sur PC et PlayStation 4.- Lancement du jeu uniquement en numérique sur Xbox One.- Mise en place d'une version boîte sur PS4.- Lancement de la version Switch (avec boîte).Le titre bénéficiera en outre d'une édition limitée et d'un collector (dont un conséquent artbook de 160 pages), le 7 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series, fin novembre sur PS4 et en 2024 sur Switch.