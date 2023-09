The Legend of Legacy aura son remaster HD

Vous avez toujours en envie de testeret vous avez la haine entre la fermeture de l'eShop 3DS et le fait que la version PAL coûte aujourd'hui 90 balles (150 minimum sous blister) ? Alors soyez heureux d'apprendre l'arrivée d'un remaster HD par NIS America, prévu pour début 2024 sur PC, PS5, PS4 et Switch.Aucune nouveauté en vue, ou en tout cas le communiqué n'en fait pas mention, et on retrouvera donc ce RPG où, à l'instar de la franchise, le jeu nous proposera un scénario propre à chacun des personnages (7 en tout).