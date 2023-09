Encore dupour ceux qui estiment ne pas en avoir suffisamment vu, ici avec IGN First nous balançant 11 minutes de gameplay, de nouveau sur Saga Anderson et sans grand spoil puisque les extraits sont tirés de la première mission aux commandes de cette représentante du FBI, avec ce qu'il faut d'ambiance, de combats et un peu d'énigmes façon détective.Lancement toujours prévu le 27 octobre.