Limited Run Showcase : hymne au rétro avec Gex, Jurassic Park, Tomba et Clock Tower

Le distributeur Limited Run Games a tenu son Live de routine qui pour le coup n'a jamais été autant riche en annonces, et pas seulement pour les nombreuses mises en boîte ci-dessous, mais surtout parce que le show a permis d'apprendre l'arrivée de nombreuses refontes de titres d'une autre époque. En plus accessoirement du fait que LRG se mettra à publier des OST à commencer par une collection des jeuxCommençons par la liste des prochaines versions boîte à surveiller :- Teenage Mutant Ninja Turtles Soundtrack Collection (OST)Et comme vous pouvez le voir, il y a eu des surprises comme(Square Enix Collective, pas de date, tous supports),(PC, PS5, PS4, Switch, pas de date), une compilation des jeux NES/SNES/GB des deux(tous supports, début des précos le 1er septembre), le coup inattendu depar Wayforward avec une traduction dans toutes les langues pour une sortie début 2024 (tous supports) et ce même Wayforward qui s'est décidé à ressusciter le projet annuléqui sortira début 2024… sur Game Boy Advance ! On imagine que d'autres supports un chouïa plus modernes suivront...On terminera avec, véritable hommage à l'ère PS1 et plus précisémentavec une sortie prévue l'année prochaine (PC, PS5, PS4, Switch), et enfin(tous supports, fin d'année), un titre aux allures dealors même que ce dernier aura droit à un remake en octobre.