Mortal Kombat 1 : Smoke et Rain confirmés

NetherRealm a tenu un premier Live dédié à, très court mais néanmoins suffisant pour repartir avec un nouveau trailer officialisant l'arrivée de Smoke et Rain au casting principal, tandis que Sektor, Cyrax et Frost sont pour l'heure relégués au rang de « Kaméo », donc la caste de soutien qui permettra d'apporter de nouvelles features en combat (un seul soutien à la fois).Sortie prévue le 19 septembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.