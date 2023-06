FFXVI : à J-3, un patch Day One en vue, et un mot sur le mode de difficulté Final Fantasy

Dernière ligne droite avant le très attendu lancement deet il s'est passé quelques trucs ce week-end pendant que votre serviteur tentait de survivre à la chaleur en slip, à commencer déjà par un petit trailer « tout en peinture » juste pour le plaisir des yeux.Le premier point important reste l'annonce d'un patch Day One en dépit de la promesse du producteur, souhaitant répondre aux retours de la communauté suite à la mise en ligne de la démo jouable. En résultera une petite upgrade de 300mo seulement pour corriger quelques petits bugs, et une autre un peu plus tard pour des options de configuration de touches et la désactivation du motion-blur.Enfin, nous obtenons des détails sur le mode de difficulté « Final Fantasy » à l'occasion d'un Live pré-launch que cet épisode décidément très complet dès son lancement (le 22 juin) :- Mode difficile qui s'activera en New Game+- Level Cap boosté à 100- Armes Ultima disponibles à l'artisanat- On gardera évidemment tout son matos et l'xp de la précédente partie- Un trophée or dédiéVoilà. Plus que 3 jours à patienter, ou moins si vous êtes chanceux en magasin.