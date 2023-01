Tango Gameworks officialise Hi-Fi Rush

Les rumeurs étaient vraies : Tango Gameworks a bien dévoilé son nouveau projet, avec toujours la volonté pour le studio de Shinji Mikami de faire autre chose que du « AAA horreur ».Alors on n'est pas dans du gros jeu qui tâche mais par ses mécaniques de jeu d'action très rythmique, les curieux devraient répondre au rendez-vous et très rapidement : ça sort dans quelques heures sur PC, Xbox Series et bien entendu directement dans le Game Pass.Si vous voulez mettre la main à la poche, il y aura une édition Deluxe avec divers skins et de la monnaie in-game pour s'upgrader plus rapidement.