Final Fantasy Pixel Remaster repéré sur consoles

Square Enix aura pris son temps mais compte visiblement ne pas laisser sa gammeen rester au PC et mobile, avec on le découvre aujourd'hui une nouvelle classification ESRB effectuée pour les supports PlayStation 4 et Nintendo Switch.Il faudra attendre l'annonce pour savoir comment l'éditeur compte procéder au niveau de la distribution : une proposition épisode par épisode au fil du temps, ou un lancement en un seul jet, avec ou sans pack (sur Steam, c'était à plus de 70 balles les six épisodes).