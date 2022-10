Malgré l'absence d'infos, Insomniac garantit que Spider-Man 2 sortira l'année prochaine

13 mois, c'est long, et c'est pourtant ce qui nous sépare de l'annonce de, première et dernière fois que ce futur poids lourd des PlayStation Studios s'est affiché publiquement. Et comme à chaque fois, une longue attente dénuée de petites miettes d'actualité sur le chemin suscite peu à peu quelques craintes envers un potentiel report, ce que Insomniac vient officiellement de démentir.Via Twitter, le studio a fait savoir que le chantier progressait suffisamment bien pour garantir que le lancement était toujours signé pour 2023 (on imagine tout de même fin d'année) et que le simple fait de « montrer » un jeu demandait suffisamment d'efforts pour imposer d'attendre le meilleur moment.Reste à savoir quand et ceux qui ont bonne mémoire se souviendront qu'avec le premier, Sony avait créé la surprise en balançant un deuxième trailer un an avant la sortie… lors de la Paris Games Week.