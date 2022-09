Tiens, Infinity Strash Dragon Quest est en vie

Square Enix s'est souvenu de l'existence de, et nous refile un nouveau trailer qui vient apporter avec de bonnes et mauvaises nouvelles. Les bonnes, c'est qu'on a enfin des supports fixes (PC, PS5/PS4, Switch) et la promesse d'un lancement mondial, ce qui n'est pas commun dans ce type de franchise (genre, voilà quoi).Les mauvaises, c'est qu'on n'a pas de date pour autant et que techniquement, l'attente n'a pas profité à une grande évolution graphique.