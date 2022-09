PSVR 2 : Firewall aura droit à une suite

Tel un cheveu sur la souple alors que tout cela aurait pu attendre un nouveau State of Play dédié au casque de nouvelle génération de Sony, First Contact Entertainment nous annonce que le très sympathiqueaura droit à une suite en exclusivité pour le PlayStation VR 2, sous le nom deAu programme :- Un scénario se déroulant 5 ans après le premier.- Tous les modèles de personnages refaits.- Retour de certaines zones mais totalement revues.- Textures toutes neuves.- Beaucoup plus de personnalisation.- Nouveau système de manches.- Nouveau mode PVE.- Déjà un gros suivi de programmé.Pas de date évidemment.