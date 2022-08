Après un an de silence, Black Myth : Wu Kong revient avec une grosse vidéo de gameplay

Un coup d'œil curieux à la base de données à montrer que le temps passe bien vite : cela faisait un an quasiment tout pile quen'avait pas donné de nouvelles, et c'est pour cela que son développeur a souhaité apporter ce qu'il faut pour rassurer sur l'état du projet avec huit minutes de gameplay d'un coté, et six minutes de cinématique de l'autre, le tout en collaboration avec NVIDIA pour le ray-tracing et la technologie DLSS.Toujours sans date, ce jeu d'action reste promis sur PC et toutes les consoles du moment, ce qui reste un terme probablement très vague tant on a du mal à voir la chose tourner sur Switch. Mais qui sait si la prochaine console de Nintendo ne sera pas disponible d'ici qu'on puisse le prendre en main...