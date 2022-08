Pokemon Ecarlate et Violet : la nouvelle présentation, avec visuels et informations

Le pointa été effectué avec des visuels et une nouvelle bande-annonce de présentation pour venir dérouler les infos fraîches que l'on pourrait résumer comme suit :- Les légendaires (Koraidon et Miraidon, selon la version) seront en fait à vos cotés très tôt dans l'aventure puisque servant de monture terre/mer/ciel, jusqu'à adopter un design façon moto.- Nouvelle forme avec le « Téracristal » capable de vous octroyer un pouvoir spécial (une fois par combat) et pouvant modifier le type de votre bestiole.- Retour des raids à 4 joueurs en ligne contre des créatures Téracristal.- Aperçu de nouveaux Pokémons, dont le retour d'anciens avec la variation régional.- Aperçu de quelques persos secondaires.Sortie prévue le 18 novembre sur Switch.