Skull & Bones : la nouvelle présentation complète, avec la date de sortie officialisée

Sans surprise aucune, les leaks ayant parlé depuis des jours,tient enfin le bon bout avec une date de sortie officielle annoncée pour le 8 novembre (environ 5 ans et demi après son annonce), sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et, pour ceux qui s'en souviennent, Stadia et Luna.On repart avec :- Un habituel trailer cinématique.- Une longue présentation de gameplay.- La promesse de pouvoir faire l'essentiel en solo.- Mais ça restera surtout porté vers la coop et le PVP.- Le lien toujours actif () pour participer aux phases de test.