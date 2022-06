Forza Motorsport fait le beau en vidéos

Depuis le temps, il ne pouvait continuer à se murer dans le silence, eta pu faire son retour dans le Showcase Xbox avec un trailer et une présentation plus complète pour montrer les qualités visuels du moteur boosté de Turn10, pour un titre qui lui poussera les détails en dehors des circuits et n'oubliera pas les dégâts visuels et le Ray-Tracing in-game.Sortie prévue pour le printemps 2023, uniquement sur PC et Xbox Series.