Capcom précise ses plans concernant ses 37 millions de ventes sur 12 mois Capcom précise ses plans concernant ses 37 millions de ventes sur 12 mois

Peu après l'annonce de ses résultats, Capcom est venu apporter quelques précisions sur l'année fiscale en cours (encore une fois, d'avril 2022 à mars 2023), plus particulièrement sur sa volonté d'écouler un nombre record de 37 millions de jeux sur 12 mois.



Voici donc :



- 45 SKU seront lancés en 12 mois, le plus gros chiffre depuis 4 ans mais attention, le terme SKU couvre très large et on ne parle pas que du mobile ou des extensions : Resident Evil Village en 6 versions dont Stadia, c'est autant de SKU par exemple.

- Sur 37 millions de ventes, Capcom en espère… 32,5 millions en dématérialisé.

- Sur ces mêmes 37 millions, 7 millions sont espérés uniquement au Japon.

- Une bonne partie viendront des promotions vu que seulement 10 millions sont espérés sur les nouvelles sorties.



Pour les sorties probables ou confirmées durant l'année fiscale :



- Monster Hunter Rise Sunbreak

- Capcom Fighting Collection

- Capcom 2nd Arcade Stadium

- Resident Evil Verse

- Le premier DLC de Resident Evil Village

- Des upgrades New Gen pour Resident Evil 2, 3 et 7



Pour les titres plus ou moins officialisés ou en forte rumeur mais sans date :



- Exoprimal

- Resident Evil 4 Remake

- Resident Evil Switch

- Street Fighter 6

- Pragmata