Gotham Knights : nouvelle présentation de gameplay

Comme promis hier par l'équipe de Warner Bros Montréal, voici une nouvelle présentation de gameplay pour, ici spécialement orientée dans le mode coopération à 2 (avec Red Hood et Nightwing), même s'il sera tout à fait possible de pratiquer l'intégralité de l'expérience en solitaire.Sortie prévue pour la fin d'année sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.