Kingdom Hearts III, meilleure vente de la franchise

Petit point chiffre avec de nouveau Tetsuya Nomura qui nous déclare ques'est écoulé à 6,7 millions d'unités à travers le monde depuis ses débuts en 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One, avec entre temps une version PC puis plus accessoirement Switch (via le Cloud).A noter que selon le précité, cette donnée date de septembre 2021, ce qui quoi qu'il arrive constituerait un record pour la franchise, devant le premier épisode et ses plus ou moins 6 millions, mais sur une seule machine (on ne parle pas des remasters).