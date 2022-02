Légendes Pokémon : Arceus est le deuxième meilleur démarrage pour un jeu Switch au Japon Légendes Pokémon : Arceus est le deuxième meilleur démarrage pour un jeu Switch au Japon

En attendant le rapport complet de Famitsu, on nous signale de suite que Légendes Pokémon : Arceus est le deuxième meilleur démarrage pour un jeu Switch au Japon, en tout cas pour ce qui concerne le physique, avec 1,43 million de ventes en l'espace de 3 jours, dépassant donc le lancement de Pokémon Epée & Bouclier (1,36 million).



Grosse performance donc pour un « spin-off » (le parc de machine n'est pas le même non plus) mais toujours pas de quoi inquiéter le record de Animal Crossing : New Horizons et ses 1,88 million, lui aussi en 3 jours, pour aujourd'hui tourner à plus de 7 millions sur l'archipel sans même le dématérialisé.