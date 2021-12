Star Wars Eclipse, le nouveau projet de Quantic Dream est enfin officialisé

Là encore pas de surprise vu les insiders très bavards mais on est tout de même heureux de voir l'annonce officielle de, le tout nouveau projet de Quantic Dream qui profitera de l'occasion pour s'auto-éditer histoire de ramasser tout l'argent, hormis le billet pour le contrat avec Disney.Et comme attendu, ce sera donc une expérience narrative (choix, conséquences…) mais avec une grosse part d'action, fait inhabituel du studio parisien mais les renforts de Montréal sont également là pour ça, pour une histoire qui prendra place durant la Haute République, avec donc forcément tout plein de Jedi, la purge de Palpatine n'étant pas encore de l'ordre du projet à ce moment. Loin de là.Pas de date ni de supports mais une fois de plus, on misera sur une expérience purement New Gen.