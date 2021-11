13 Sentinels : Aegis Rim arrive sur Switch

Atlus a le plaisir d'annoncer en cette toute fin de semaine queva finalement faire route vers la Switch avec un lancement d'ores et déjà signé pour le 12 avril 2022 (à prix fort, ce qui n'étonnera personne), avec version boîte incluant un artbook digital et une jaquette réversible.Une bonne nouvelle pour ceux qui voulaient tenter une expérience qui se prête parfaitement à une console « nomade », malgré des craintes coté performance vu que la stabilité n'était déjà pas au top sur PS4, et de quoi gonfler un peu les chiffres : on nous annonce plus de 500.000 unités vendues depuis les débuts du titre en novembre 2019 (au Japon).