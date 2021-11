Elden Ring : la nouvelle présentation et l'officialisation des éditions collector (en rupture)

Retour sur la nouvelle présentation deavec près de 20 minutes de gameplay pour enfin faire sérieusement monter le barreau aux fans de FromSoftware et mettre en mouvements les différentes promesses faites depuis des mois, avec ce monde ouvert à parcourir avec son destrier pour aller conquérir différentes régions (elles bien plus dans les habitudes du développeur) et autant de boss « principaux », l'Entre-Terre recelant évidemment de multiples secrets, donjons annexes et autres trucs pour motiver à l'exploration.Attendu pour le 25 février 2022, le titre proposera comme attendu une édition collector « Premium » pour la bagatelle de 260€ que les intéressés ont précommandé avant qu'il ne soit trop tard (car il est déjà trop tard), et un Collector classique sans le casque mais tout autant en rupture en quelques minutes.Dans une moindre mesure, une édition Deluxe numérique à 90€ vous offrira l'OST, un artbook et un guide spécial si vous ne connaissez pas internet (ainsi qu'une émote bonus qui pourra de toute façon être débloquée in-game).