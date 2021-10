Shin Megami Tensei V : le point avant la sortie

Plus que deux semaines avant la sortie d'un des plus gros morceaux Switch de fin d'année, du moins pour une catégorie précise de joueurs :, c'est pour le 12 novembre et Atlus nous en délivre un gros trailer pour faire le résumé de ce que l'on devra attendre de ce nouveau chapitre.Une vidéo uniquement disponible en anglais pour le moment, ce qui ne doit pas vous inquiéter on rappelle sur la présence d'une traduction FR dans le produit final (et d'une version boîte, soit tout l'inverse du précédent épisode), ce qui ne donnera aucune excuse aux intéressés qui auront même droit à un mode facile, quitte à faire hurler les puristes.