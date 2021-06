Halo Infinite : la nouvelle présentation du multi (12mn) avec des infos fraîches

En attendant d'en voir un peu plus sur la campagne (et il serait quand même temps),retourne vers sa partie multi avec une nouvelle présentation faite de 12 minutes pour faire le point sur cette partie qui on le rappelle sera livré comme un produit à part, plus précisément en format F2P aussi bien sur PC que sur Xbox Series et Xbox One (sans oublier le xCloud).Et sinon coté informations :- Comme attendu, le système de micro-transactions reposera sur des Battle Pass.- Pas de lootboxes.- Les Battle Pass n'expirent jamais. Il y en aura bien au fil des saisons mais vous pourrez acheter les anciens si vous le souhaitez.- Les Battle Pass seront 100 % cosmétiques et il n'y aura pas de micro-transactions pour avancer plus vite dans les paliers.- Ce ne sera pas l'unique manière de gagner des skins. Exemple simple : la fameuse armure du samouraï sera livrée dans un event, et donc à obtenir gratuitement.- Tout pourra être personnalisé, même les véhicules, la voix et l'IA personnel.- Le menu de personnalisation sera également accessible sur site web et une application.- Les véhicules ne popperont pas mais seront déposés par un Pélican à chaque fois.- Les armes elles arrivent via des pods façon Halo 2.- Retour des bonus type bouclier spécial mais ce ne seront pas des compétences, juste des objets à ramasser que vous pourrez utiliser à loisir, mais qui retomberont au sol dès que vous mangez un kill.- Le Razorback est une sorte de Warthog où vous pourrez placer des armes, le drapeau du mode dédié…- Il y aura un mode pour s'entraîner contre des bots (personnalisables)- Évidemment, un gros plan pour le suivi post-launch- Les MAJ se feront en fonction des retours de la communauté- Les modes Forge et Théâtre seront de nouveau présent