Guilty Gear Strive propose son Story Trailer

Comme souvent avec Arc System Works, le mode histoire dene sera pas à prendre à la légère avec toujours une certaine forme dans la mise en scène et le besoin de raconter des choses pour étaler ça sur un paquet d'heures, et tant pis si certains seront épuisés avant d'en voir le bout (dédicace à toi).Vous trouverez ci-dessous les deux mêmes vidéos, juste que l'une est fournie avec le doublage anglais, et l'autre en VO (donc japonais), avant de retourner patienter jusqu'au 11 juin pour le lancement sur PC, PS5, PS4, tandis que les fans commencent à craindre un report de dernières minutes après les nombreuses critiques faites sur la deuxième bêta (et les ajustements de gameplay qui n'ont vraisemblablement pas plus à beaucoup de monde).