Control se précise sur PS5 et Xbox Series

Après avoir fêté ses 2 millions de ventes (plus gros succès de Remedy sur 15 mois depuis le premier Max Payne),terminera sa carrière sur PlayStation 5 et Xbox Series avec désormais une date de sortie, ou plutôt deux : le 2 février en dématérialisé, et le 2 mars en boîte, en rappelant que l'upgrade gratuite ne fonctionnera que si vous possédez la récente « Ultimate Edition » sur PS4/One.Un petit aperçu vidéo est disponible en attendant le vrai trailer pour cette version qui offrira le choix entre Performance (60FPS) et Graphisme (30FPS + Ray Tracing).