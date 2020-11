Osaka : le Super Nintendo World a une date

Après des mois de retard dû à la pandémie (toujours pas terminée d'ailleurs), l'espace « Super Nintendo World » ouvrira enfin ses portes le 4 février 2021 dans le parc Universal Studios d'Osaka, incluant on découvre ici une attraction spéciale Mario Kart qui sera en fait un habituel circuit sur rail mais ajoutant de la RA pour montrer tout le progrès possible entre décors bien jolis et tout un tas d'indispensables boutiques.Un espace de taille réduite selon les rapports de Bloomberg mais un simple premier pas puisque ce type de « zone Nintendo » se retrouvera dans d'autres parcs à l'avenir, dont bien entendu aux USA. Bref, si vous voulez un jour découvrir la chose seul ou avec vos enfants, il faudra voyager vu que Universal ne semble toujours pas décidé à ouvrir son propre parc en Europe, déjà occupé par ceux à venir en Chine et en Russie.