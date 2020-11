Demon's Souls Remake : et soudain, un State of Play sauvage (12 minutes de présentation)

Non content d'avoir quelque peu repris la formule de Nintendo Direct avec ses State of Play, Sony s'est dit que le coup des « Direct sauvage », c'était rigolo et vient donc de nous faire le coup avec, seul titre concerné par cette longue vidéo de présentation pour préparer le peuple au lancement de la PlayStation 5.Et à ceux qui se posent la question, Jason Schreier a confirmé que les serveurs n'étant pas encore actifs, les tests devraient donc arriver peu après le lancement US, et donc peu avant le lancement européen.