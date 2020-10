Bravely Default 2 présente ses améliorations après les retours de la communauté

Comme cela se fait parfois, et c'est une très bonne chose, la démo jouable deaura mené à des retours de la communauté afin que les développeurs peaufinent le produit final, à commencer par un choix dans la difficulté (facile, normal, difficile) pour répondre au fait que la version d'essai était un chouïa trop poussé dans le challenge même si c'était voulu : le but était que les joueurs s'attardent plus en détails sur le système de combat.La longue vidéo ci-dessous évoque également un rééquilibrage entre possibilité de plus facilement esquiver des combats, et inversement pouvoir mieux s'attarder sur des ennemis plus puissants avec les points d'xp qui vont avec. Ça parlera en outre d'ergonomie aussi bien dans les menus qu'une option pour zapper quelques animations inutiles lors des affrontements, ce qui ne se refuse jamais dans les séquences de farm.Sortie désormais prévue le 26 février sur Switch.