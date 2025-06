Cinéma : le film The Legend of Zelda reporté Cinéma : le film The Legend of Zelda reporté

C'est Shigeru Miyamoto lui-même qui fait l'annonce : l'adaptation en film Live The Legend of Zelda ne sortira finalement pas le 26 mars 2027 dans les salles mais plutôt le 7 mai de la même année, officiellement pour des raisons de production et afin de rendre le résultat « le meilleur possible ».



Mais parce qu'on se doute que ce n'est pas 5 semaines de plus qui allait changer grand-chose, on ne peut s'empêcher de penser que quitte à faire un aussi gros pari coûteux, autant éviter de le mettre en confrontation directe avec Sonic the Hedgehog 4 (24 mars 2027), dont le troisième épisode a tapé près d'un demi-milliard au box office.