The Witcher IV : c'était bien du gameplay, mais ce n'était forcément le vrai The Witcher IV

Les sensations restent fortes mais l'ambiance fut vite refroidie quand un représentant de CD Projekt Red a lâché l'information fatidique à Eurogamer : ce qu'on a vu dans le « gameplay » den'en était pas vraiment, vu que l'on parle ici d'une démo technique tournant bien à 60FPS sur une PlayStation 5 classique, mais il faut prendre ça comme une note d'intention et pas une promesse absolue autant dans le rendu que le frame-rate. Bon.Une erreur de communication vieille comme le monde sur laquelle bascule une nouvelle fois le studio après nous avoir fait déjà le coup avec. Il y avait certes eu des justifications, et des bonnes, notamment le fait que la démo technique de base était certes plus jolie mais ne reflétait pas les autres ambitions du monde ouvert ayant par la suite fait baisser le rendu. Mais peut-être aussi qu'il n'y aurait pas besoin de justification s'il n'y avait pas promesses du genre. Car oui, quoi qu'il arrive, les comparos seront inévitables quand le jeu sortira (un jour).