PS Plus : le programme de juin, avec du Destiny 2 et des bonus Extra & Premium PS Plus : le programme de juin, avec du Destiny 2 et des bonus Extra & Premium

Avec un peu d'avance sur ses habitudes (normalement c'était censé être demain), Sony livre la liste des jeux PS Plus du mois prochain avec un programme plus chargé grâce aux Days of Play permettant 4 jeux bonus pour les abonnés au moins Extra et deux de plus pour les Premium qui bénéficieront même de deux démos inédites.



PS Plus Essential (et autres paliers) :



- Destiny 2 : The Final Shape (28 mai)

- NBA 2K25 (3 juin)

- Alone in the Dark (3 juin)

- Bomb Rush Cyberfunk (3 juin)



PS Plus Extra & Premium :



- Another Crab's Treasure (29 mai)

- Skull & Bones (2 juin)

- Destiny 2 : Legacy Collection (4 juin)

- GTA III : Definitive Edition (10 juin)



PS Plus Premium uniquement :



- Myst (5 juin)

- Riven (5 juin)

- Démo jouable spéciale de Kingdom Come : Deliverance II (28 mai)

- Démo jouable spéciale de Sid Meier's Civilization VII (28 mai)