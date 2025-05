Affaire des stores iOS : Xbox se joint à Epic Games pour tenter de faire plier Apple Affaire des stores iOS : Xbox se joint à Epic Games pour tenter de faire plier Apple

On n'en finit plus de voir Apple tenter de bloquer même de manière détournée les autres boutiques sur son propre store, et alors que Fortnite a enfin fait son retour sur l'AppStore US après des année d'absence, l'entreprise a la pomme veut déjà sa contre-attaque en voulant faire annuler l'injonction ordonnant la possibilité à Epic d'accompagner son jeu de son propre moyen de paiement.



Et nouveau rebondissement en apprenant aujourd'hui que Microsoft vient de déposer un « Amicus curiae » en soutien à Epic face aux tribunaux, donc un rapport appuyant tous les arguments sur le non-respect des lois de la part d'Apple, notamment concernant le fameux Xbox Store sur iOS. Il n'existe pas ? C'est normal, The Verge nous apprend que depuis près d'un an, Apple bloque par tous les moyens possibles la mise en place promise par Sarah Bond (PDG Xbox), et dont le lancement était de base prévu en juillet 2024.



Bon après techniquement parlant, si c'est le seul problème, rien n'empêchait Xbox de sortir son Store iOS au moins en Union Européenne mais il faut croire que le vieux continent n'est plus une priorité pour la plupart.