Capcom enregistre une 12e année de croissance

Alors que chez la Warner, on navigue à vue à la recherche d'un peu de lumière dans les ténèbres, le rapport fiscal de Capcom est lui sans commune mesure : sur l'exercice clôt le 31 mars 2025 (sur un an), l'éditeur japonais a enregistré un chiffre d'affaires d'1,14 milliard de dollars (+ 11,3%) et un bénéfice net de 327,5 millions de dollars (+ 11,7%), soit une croissance pour la 12e année consécutive.



51,87 millions de jeux Capcom ont été vendus sur 1 an, donc près de 20 % de Monster Hunter Wilds, le reste étant lié à la puissance du back-catalogue et des promotions.



Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? L'entreprise annonce miser sur une 13e année de croissance (objectif d'un CA à 1,28 milliard de dollars) sans encore savoir quels seront les arguments pour mener à cela, hormis les petites cartouches : Onimusha 2 Remaster, Capcom Fighting Collection 2 et quelques portages Switch 2. Notons à ce propos qu'on n'a toujours pas de nouvelles de Pragmata, et que l'on ignore si Onimusha : Way of the Sword sortira en Q1 2026 (ou plus tard).