Au-delà de l'audience, Compulsion Games assume son rôle de diversifier le catalogue Xbox Au-delà de l'audience, Compulsion Games assume son rôle de diversifier le catalogue Xbox

Quasiment un mois après la sortie de South of Midnight, le PDG de Compulsion Games (Guillaume Provost) est revenu sur le sujet auprès de GameRant, expliquant être particulièrement satisfait du million de joueurs sur les 3 premières semaines, un chiffre avant tout lié au Game Pass on s'en doute et ça tombe bien vu que c'est à ses yeux en totale adéquation avec l'objectif de Microsoft :



« [Concernant notre rôle] Il ne s'agit pas de créer des blockbusters façon Call of Duty mais de proposer des jeux qui apportent une touche distinctive, permettant soit d'attirer un nouveau public, soit de tout simplement diversifier le catalogue. […] Je pense que c'est un rôle important au sein de Xbox, celui d'être un studio voulant attirer des gens de n'importe quel horizon. »



De biens jolis mots n'effaçant pas totalement le fait qu'environ 1 million de curieux, c'est tout sauf démentiel quand on voit que Avowed n'a eu aucun mal à atteindre les 6 millions en un mois, sans oublier le beaucoup plus intimiste Hi-Fi Rush et ses 2 millions d'intéressés (en 5 semaines néanmoins). Et l'on sait comment ça s'est terminé pour Tango Gameworks.