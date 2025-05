L'Epic Games Store continue d'assouplir sa politique de royalties envers les développeurs L'Epic Games Store continue d'assouplir sa politique de royalties envers les développeurs

Même s'il sera toujours difficile voire pour l'heure impossible de faire trembler le leadership de Valve avec Steam, Epic Games continue de multiplier les initiatives pour promouvoir son propre store, preuve encore aujourd'hui avec deux annonces :



- Dès juin 2025, n'importe quel développeur même ceux n'exploitant pas l'Unreal Engine 5 ne paieront plus de royalties sur l'Epic Games Store sur le premier million de revenus. Cette offre est annualisée et valable pour chaque jeu. Par exemple, si un indé dépasse le million mais sur deux jeux différents (genre 500.000 x2), aucun frais pour sa pomme.

- Le même mois, l'Epic Games Store appliquera chez lui ce que d'autre rechignent encore à faire : laisser les tiers ouvrir leurs propres stores de micro-transactions pour échapper aux différentes taxes.



Un côté bon prince mais dont le but reste le même : sacrifier un temps une masse de revenus au cas par cas pour gratter toujours plus de part de marché.