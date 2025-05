Indiana Jones et le Cercle Ancien démarre mieux sur PlayStation 5 que sur Steam

Encore une bonne affaire pour Microsoft en apprenant de la part de l'institut Alinea Analytics ques'est offert un meilleur lancement sur PlayStation 5 que sur Steam, avec très exactement 117.200 ventes sur la console de Sony en une semaine, contre 91.200 sur la plate-forme de Valve. Donc +28 %, et ce malgré les quelques mois de décalage.La comparaison n'est pas faite avec la Xbox Series à cause de la donnée Game Pass, qui prend la plus large part du gâteau sur les quelques 5 millions de joueurs s'étant lancé dans les nouvelles aventures de l'archéologue. L'institut complète en évoquant depuis son lancement initial 310.000 ventes sur Steam, que la version PS5 pourrait donc potentiellement rattraper sur la longueur et grâce aux promotions, et notons qu'en parallèle de tout cela, Xbox s'est montré ouvert à un deuxième épisode même s'il est probable que MachineGames se soit lancé entre temps sur autre chose (?).