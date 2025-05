Auparavant gratuits, les Pass saisonniers de EA Sports FC deviennent eux aussi payants Auparavant gratuits, les Pass saisonniers de EA Sports FC deviennent eux aussi payants

Parce que EA Sports FC 25 ne doit pas rapporter suffisamment à son éditeur (quelques sous, et encore), apprenez qu'en plus des ventes toujours aussi importantes et de la brouette de thune apportée par les packs du mode FUT, l'éditeur va maintenant rendre ses pass saisonniers payants.



Car jusqu'ici et parce que tout le reste était déjà bien cher, les Pass de EA Sports FC (comme FIFA avant) étaient gratuits mais passent dès aujourd'hui, ouverture de la Saison 7, à 10 balles avec néanmoins des paliers gratos mais pas très intéressants. Et contrairement à la majorité des modèles du genre (Fortnite, Diablo, Apex Legends etc), il n'y aura pas la moindre piécette à récupérer dans le Pass, vous obligeant donc à ressortir la carte bleue si vous voulez le suivant.



Petite douceur néanmoins : les packs de joueurs récupérés dans les Pass pourront cette fois être échangés (ce n'était pas le cas « à l'époque » où c'était gratuit).