Rocksteady et NetherRealm sont impliqués dans les prochains jeux du DC Universe Rocksteady et NetherRealm sont impliqués dans les prochains jeux du DC Universe

Sans entrer dans les détails, que nous n'avons pas, apprenons néanmoins de la part de James Gunn et Peter Safran (tous deux directeurs de DC Studios) le maintien de lier désormais les prochains projets DC chez Warner Games au DC Universe dont le lancement aura lieu le 9 juillet 2025 avec le nouveau film Superman.



En bref, les jeux ne seront désormais plus indépendants mais ne seront pas non plus des adaptations directes des films, juste des sortes de compléments narratifs ou de potentiels scénarios « entre deux films ». James Gunn avoue que nous n'en verrons pas la couleur avant « plusieurs années » mais on sait désormais que Rocksteady est bien impliqué, ce qui ne leur fera pas de mal, mais également NetherRealm, ce qui peut sous-entendre de ce côté l'arrivée sans grande surprise d'un Injustice 3.



Attention néanmoins au piège d'un univers un peu trop étendu au point de faire perdre le fil aux habitués préférant se contenter d'un seul média : on a une petite pensée pour Hideo Kojima et sa dernière déclaration où il avoue ne pas avoir compris grand-chose au dernier Captain America (il n'a pas regardé la série Disney+ liée). Et il faut le faire pour embrouiller le mec qui a pondu les scénarios de Metal Gear Solid et Death Stranding.