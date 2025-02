Après l'UK, les Pays-Bas accusent à leur tour PlayStation d'abus de position dominante Après l'UK, les Pays-Bas accusent à leur tour PlayStation d'abus de position dominante

La fondation néerlandaise de défense des consommateurs « Massaschade & Consument » vient d'annoncer avoir ouvert une plainte collective contre Sony pour abus de position dominante sur la vente de jeux dématérialisés PlayStation. Explications.



La fondation met en avant le fait que pour une machine donnée, la PlayStation 5 en l'occurrence (ou accessoirement la 4), Sony est le seul à réglementer des prix numériques susceptibles d'être supérieurs à ce que l'on trouve en physique alors qu'il n'y a aucun coût logistique. Alors techniquement, PlayStation peut faire ce qu'il veut mais la fondation pointe que sur PC par exemple, ce genre d'affaire n'a pas lieu d'être par la multiplication de stores ou tout simplement de possibilité de récupérer sa « clé » de divers façons.



Et notez que ce n'est qu'un rebond dans une affaire déjà en cours, au Portugal mais également au Royaume-Uni, où la Cour d'Appel a donné son feu vert pour ouvrir un dossier et ainsi potentiellement contraindre à l'avenir Sony PlayStation d'ouvrir ses machines à des stores concurrents (directement depuis le PSN ou ailleurs).



Alors là vous vous demandez peut-être pourquoi PlayStation alors qu'il n'y a pas un mot pour la Xbox et la Switch qui opèrent pourtant de la même façon. Hé bien tout simplement parce que ce genre de procédure cible avant tout le leader d'un marché (et c'est actuellement Sony) car « En vertu des lois européennes sur la concurrence, les entreprises qui dominent le marché ont des responsabilités supplémentaires pour garantir une concurrence équitable. » La rançon du succès quoi.