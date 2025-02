[LEAK] Hell is Us a sa date de sortie

L'avenir proche nous dira si cela a ou non à voir avec un State of Play cette semaine, mais sachez qu'un nouveau leak vient de toucher les stores numériques avec un affichage anticipé de la date de sortie de: le 1er septembre 2025, avec une édition Deluxe incluant un pack de cosmétiques et 3 jours d'accès anticipé.Soutenu par Nacon et épaulé par le directeur artistique des deux derniers, ce jeu d'aventure aura comme mots d'ordre « Débrouillez-vous ». Ici, pas de map, pas de journal de quêtes, pas d'assistance magique sur où aller et comment résoudre des énigmes. De l'exploration à l'état brut, où vous incarnerez Rémi qui n'est pas sans famille, vu que cherchant ses origines et n'ayant pour indice que le nom de son village natal où son père était forgeron.