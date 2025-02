GTA VI : Take-Two maintient une nouvelle fois un lancement pour la fin d'année GTA VI : Take-Two maintient une nouvelle fois un lancement pour la fin d'année

Toujours dans le rouge pour le dernier trimestre même si d'une miette (125,2 millions de dollars la miette), Take-Two rassure une nouvelle fois les actionnaires en s'apprêtant à amorcer l'année fiscale de tous les records :



- Profiter des ventes sur la longueur de NBA 2K25 et Civilization VII.

- Lancement de Mafia : The Old Country cet été.

- Lancement de Borderlands 4 dans le courant de l'année.

- Et, OUI, Grand Theft Auto VI n'est toujours pas reporté.



Le (très) probable plus gros morceau commercial de cette génération de consoles cible toujours les fêtes de fin d'année, et il serait d'ailleurs sympa d'en livrer une date de sortie précise histoire que les tiers puissent enfin dresser leur propre calendrier.



(Note :

Pour ceux qui demandent dans le fond, non, toujours aucune fenêtre de sortie pour Judas, et non, toujours pas la moindre nouvelle du prochain Bioshock, s'il existe toujours.)