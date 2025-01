Jason Schreier : la restructuration de Bioware a conduit à une réduction de plus de 50% des effectifs Jason Schreier : la restructuration de Bioware a conduit à une réduction de plus de 50% des effectifs

On va dire que c'est fait exprès mais pour la troisième fois cette semaine, l'actualité du jour prend fin avec des nouvelles de Bioware, et ça sent de plus en plus mauvais bien que le studio va (encore une fois) survivre à la tempête Dragon Age : The Veilguard.



Outre des licenciements (et le départ de la directrice du jeu précité), Electronic Arts avait déclaré publiquement que le studio faisait face à un dépiautage TEMPORAIRE de ses effectifs, envoyés pour une partie vers d'autres jeux de l'éditeur, avant un futur retour quand Mass Effect 5 sera suffisamment avancé dans son développement pour réclamer de l'aide.



Mais selon Jason Schreier, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a bien eu une restructuration de ce type, mais rien dans les contrats n'évoquent quelque chose de temporaire et des dizaines d'employés de Bioware se retrouvent aujourd'hui sur des jeux sans rapport, et surtout sans indication de retour en arrière : pour retravailler chez Bioware, il faudra attendre que le studio recrute et ils devront postuler comme n'importe qui d'autres, sans garantie derrière.



Pour vous rendre compte de la situation, Bioware compte désormais moins de 100 développeurs, contre plus de 200 il y a deux ans. Une réduction de plus de la moitié des effectifs jusqu'à nouvel ordre, afin probablement de limiter la « casse » en cas de nouveau couac.